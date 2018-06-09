Usain Bolt'tan Jose Mourinho'ya eleştiri

Atletizme veda eden efsane atlet Usain Bolt, Manchester United ve Portekizli menajer Jose Mourinho hakkında ilginç açıklamalar yaptı.
"HÜCUM FUTBOLUNA ALIŞKINIZ"
Manchester United taraftarlığıyla bilinen Usain Bolt, "Sezona iyi başladık ancak sonra sıkıcı oldu. Mourinho'nun oynattığı futbolu sevmiyorum. Manchester United'ın hücum futbolu oynamasına alışkınız" ifadelerini kullandı.
"DAHA İYİ OYNAMALI"
Usain Bolt sözlerini "Mourinho her zaman takımlarına savunma oynatıyor. Paul Pogba ise daha iyi oynamalı. Çok yetenekli" ifadeleriyle tamamladı. Manchester United geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 81 puan topladı ve Manchester City'nin ardından 2. sırada yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nde ise son 16 turunda Sevilla'ya elendi.
(SPORX)
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