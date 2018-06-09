SPOR

Usain Bolt'tan Jose Mourinho'ya eleştiri

İNGİLTERE HABERLERİ  | 09.06.2018 08:45 | Son Güncelleme

Manchester United taraftarlığıyla bilinen Usain Bolt, Jose Mourinho'nun oynattığı futbolu beğenmediğini söyledi.

Usain Bolt'tan Jose Mourinho'ya eleştiri

Atletizme veda eden efsane atlet Usain Bolt, Manchester United ve Portekizli menajer Jose Mourinho hakkında ilginç açıklamalar yaptı.

"HÜCUM FUTBOLUNA ALIŞKINIZ"

Manchester United taraftarlığıyla bilinen Usain Bolt, "Sezona iyi başladık ancak sonra sıkıcı oldu. Mourinho'nun oynattığı futbolu sevmiyorum. Manchester United'ın hücum futbolu oynamasına alışkınız" ifadelerini kullandı.

"DAHA İYİ OYNAMALI"

Usain Bolt sözlerini "Mourinho her zaman takımlarına savunma oynatıyor. Paul Pogba ise daha iyi oynamalı. Çok yetenekli" ifadeleriyle tamamladı. Manchester United geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 81 puan topladı ve Manchester City'nin ardından 2. sırada yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nde ise son 16 turunda Sevilla'ya elendi.

(SPORX)

PARTNERBir de eski güzelliğini görün! Bu hale gelebilmek için...Bir de eski güzelliğini görün! Bu hale gelebilmek için...
Arsenal Bernd Leno'yu transfer etmek istiyor!Arsenal Bernd Leno'yu transfer etmek istiyor!
Liverpool, Emre Can ve Jon Flanagan ile sözleşme yenilemeyeceklerini duyurduLiverpool, Emre Can ve Jon Flanagan ile sözleşme yenilemeyeceklerini duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manchester United usain bolt jose mourinho

En Çok Okunan Haberler

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Bülent Arınç canlı yayında konuştu: Yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık

Bülent Arınç canlı yayında konuştu: Yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık

İlkay Gündoğan Alman taraftarlar tarafından ıslıklandı!

İlkay Gündoğan Alman taraftarlar tarafından ıslıklandı!

Avrupa'da biten transferler

Avrupa'da biten transferler

Serdar Gürler yurt dışından iki transfer teklifi aldığını açıkladı!

Serdar Gürler yurt dışından iki transfer teklifi aldığını açıkladı!

Fenerbahçe Hasan Çetinkaya'nın görevine son verildi!

Fenerbahçe Hasan Çetinkaya'nın görevine son verildi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Usain Bolt'tan Jose Mourinho'ya eleştiri

Usain Bolt'tan Jose Mourinho'ya eleştiri

Arsenal Bernd Leno'yu transfer etmek istiyor!

Arsenal Bernd Leno'yu transfer etmek istiyor!

Liverpool, Emre Can ve Jon Flanagan ile sözleşme yenilemeyeceklerini duyurdu

Liverpool, Emre Can ve Jon Flanagan ile sözleşme yenilemeyeceklerini duyurdu

İngiltere Premier Ligi'nde devre arası uygulamasına geçiliyor!

İngiltere Premier Ligi'nde devre arası uygulamasına geçiliyor!

Harry Kane Tottenham ile 6 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Harry Kane Tottenham ile 6 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Ianthe Rose Cochrane-Stack, Loris Karius'u terk etti

Ianthe Rose Cochrane-Stack, Loris Karius'u terk etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.