Usain Bolt yıllık 3 milyon dolar istedi

Atletizmde kırılmadık rekor bırakmayan ve ardından futbolcu olmak için harekete geçen Usain Bolt’a, bir süredir kendisini denemeye alan Central Coast Mariners, profesyonel sözleşme teklifinde bulunmuştu. Bolt’un menaceri Ricky Simms, kulübün kendilerine 2 yıllık kontrat önerdiğini açıklamıştı.
Ancak dün Fox Sport Avustralya kanalı, Jamaikalı sporcunun yıllık 3 milyon Dolar (17.3 milyon TL) istediğini ama Mariners’in 150 bin Dolar (867 bin TL) verdiğini açıkladı. Bolt’un bu gelişme sonrası, takımdan ayrılmayı düşündüğü belirtildi. (FANATİK)
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