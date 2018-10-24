SPOR

Usain Bolt yıllık 3 milyon dolar istedi

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 24.10.2018 08:28 | Son Güncelleme

Olimpiyat şampiyonu rekortmen atlet Bolt, yeşil sahalarda boy göstermeye başladı. Avustralyalı sporcunun kendisine sözleşme teklifinde bulunan Central Coast Mariners'ten 3 milyon dolar istedi. Avustralya ekibi ise 150 bin dolar teklif etti.

Usain Bolt yıllık 3 milyon dolar istedi

Atletizmde kırılmadık rekor bırakmayan ve ardından futbolcu olmak için harekete geçen Usain Bolt’a, bir süredir kendisini denemeye alan Central Coast Mariners, profesyonel sözleşme teklifinde bulunmuştu. Bolt’un menaceri Ricky Simms, kulübün kendilerine 2 yıllık kontrat önerdiğini açıklamıştı.

Ancak dün Fox Sport Avustralya kanalı, Jamaikalı sporcunun yıllık 3 milyon Dolar (17.3 milyon TL) istediğini ama Mariners’in 150 bin Dolar (867 bin TL) verdiğini açıkladı. Bolt’un bu gelişme sonrası, takımdan ayrılmayı düşündüğü belirtildi. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
usain bolt Avustralya Central Coast Mariners

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
cok bile vermislerki ne bekliyordu kimin ne isene yararki alanda reklam olsun diye aliyor
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