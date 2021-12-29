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Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mehmet Çakın, makamında, AA foto muhabirleri ve muhabirleri tarafından yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğraflarını seçen Çakın, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" karesine oy verdi.

Oylamadaki tüm fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu söyleyen Çakın, şöyle konuştu:

"Yoğun geçen 2021 yılını Anadolu Ajansının objektifinden çıkan fotoğraflarla bugün tekrar hatırlamış olduk. Çekilen binlerce fotoğraf içerisinden sunulan bu en güzel fotoğraflardan birini seçmek gerçekten çok zordu. Her biri birbirinden güzel ve her biri ayrı bir hikayeye sahip. Emek veren herkese, tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür ediyorum."

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