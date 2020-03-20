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Uşak Belediyesi Kent Orkestrasından "Evde Kal" klibi

UŞAK HABERLERİ  | 20.03.2020 20:56 | Son Güncelleme

Uşak Belediyesi Kent Orkestrasından "Evde Kal" klibi

Uşak Belediyesi Kent Orkestrası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrısına hazırladıkları şarkı ve kliple destek verdi.

Orkestranın seslendirdiği şarkının yer aldığı klip, "Önce kendin ve sevdiklerin için, sonra sağlık personelimize yardım etmek için evde kal" sloganıyla belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Ellerin sık sık en az 20 saniye yıkanması ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanan şarkıda, "Hayat güzel ve uzun, hastalık üzer/Kaybolmasın yarınlar, yaşamak güzel/Sevdiklerinle sabret, lütfen evde kal/14 kurala dikkat et, sakın etme ihmal/İzin verme kötülüğe sevdiklerinle/koronayla savaşmak birlikte güzel/Bugünler birgün geçer, elbet geçecek/Güzel günler yakındır, gençlik gelecek" şeklinde sözler yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Evdekal Kovid-19 Uşak Belediyesi Kent Orkestrası

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