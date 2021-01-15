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Uşak beyaza büründü

15.01.2021 17:25 | Son Güncelleme:
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Uşak sokakları, sabah saatlerinde başlayan karla beraber beyaza büründü.

Uşak sokakları, sabah saatlerinde başlayan karla beraber beyaza büründü. Şehrin neredeyse tamamında etkili olan kar yağışında, belediye ekipleri olumsuzluklara karşı sokaklarda çalışma düzenledi.
Uşak’ta sabah erken saatlerde kar yağışının başlamasıyla şehir adeta beyaza boyandı. Giderek şiddetini arttıran kar yağışının başlamasıyla Uşak Belediyesi’nin tüm ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalarda görev alan Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden 100 kişilik bir ekip, şehir merkezindeki ana arterler ve yoğun bölgelerdeki kaldırımlarda kar küreme çalışması düzenledi. Diğer yandan yağışın başlamasıyla birlikte tüm ekipmanlarıyla birlikte sahaya inen Fen İşleri Müdürlüğü, şehrin ana arterleri, bağlantı yolları ve yoğun olan tüm bölgelerinde asfalt temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Üç adet robot, on adet küçük kepçe, iki adet greyder, üç adet kürekli kamyon ve iki adet transit kürekli tuzlama aracı kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalarda, ana arterlere, yoğun kavşaklara ve merkezde yer alan geniş caddelere öncelik verildi.
Sokak Hayvanları Unutulmadı
Şehirde yaşayan sokak canlılarının kar yağışı ve soğuk havadan etkilenmemesi adına ivedilikle çalışmalarına başlayan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise, sabah saatlerinden itibaren şehrin birçok noktasına mama ve yem bırakarak sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı oldu. Uşak Belediyesi tarafından daha önceden şehrin merkezi noktalarına bırakılmış olan mama ve su kaplarını özenle dolduran ekipler, sokak hayvanlarının soğuk kış şartlarından etkilenmemesi için görev aldı.
Uşak Belediyesi tarafından yapılan açıklamada çalışmaların aralıksız olarak süreceği bildirildi.

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