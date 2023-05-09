Uşak Üniversitesi kalitesini tescilledi

Uşak Üniversitesinin; eğitim-öğretim, Ar-Ge, toplumsal katkı gibi temel faaliyetleri YÖKAK tarafından tescil edilmiş oldu. Uşak Üniversitesi 2022 yılı Kurumsal Akreditasyon Programında akredite edildi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı sağlanması amacıyla uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) çerçevesinde Uşak Üniversitesi ‘Kurumsal Akreditasyon’ almaya hak kazandı.

Bağımsız değerlendirme takımları tarafından kurumların iç değerlendirme raporu temel alınarak yürütülen değerlendirme programı sonrasında, 26 Nisan 2023 tarihli YÖKAK Nisan ayı kurul toplantısında alınan kararla Uşak Üniversitesi iki yıllığına akredite edildi.

Kurumsal Akreditasyon Programının (KAP) yükseköğretim sisteminin kalite güvencesine ilişkin önemli unsurlarından birisi haline geldiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, yaptığı açıklamada kurumsal akreditasyona sahip bir üniversitenin diğer üniversitelere göre öne çıktığının altını çizdi.

Prof. Dr. Savaş, göreve geldikleri andan itibaren başlattıkları kalite çalışmalarının sonuç verdiğini belirterek bu başarının Uşak Üniversitesinin ne kadar doğru hedefler belirlediğinin göstergesi olduğunu söyledi. YÖKAK tarafından iki yıllığına akredite olduklarını aktaran Rektör Savaş ‘‘Bu daha başlangıç. Çünkü kalite; son noktası olan bir hedef değil hiç bitmeyecek bir süreçtir. Bunun bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hedefimiz üniversitemizin tüm birimlerinde kaliteyi yakalamak, eğitimin niteliğini en üst seviyeye çıkarmaktır” şeklinde konuştu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda da YÖKAK tarafından kurumsal akreditasyon verilen yükseköğretim kurumlarının bilgilerinin kamuoyuyla paylaşıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Savaş, “Geçtiğimiz günlerde Fen Edebiyat Fakültemizin Coğrafya, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı 5 yıllığına, Arkeoloji, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Sanat Tarihi 3 yıllığına, Eğitim Fakültemizde Türkçe Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği programları ise 3 yıllığına akrediteye sahip olmuşlardı. Şimdi üniversitemiz de iki yıllığına akredite oldu ve 2023 YKS Kılavuzunda akredite edilmiş bir üniversite olarak yerimizi alacağız. Tercih yapacak öğrenciler için bu belgeler çok önemli. ” ifadelerini kullandı.

Akreditasyon sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Savaş, “Akreditasyon süreci boyunca emeklerini esirgemeyen başta üniversitemiz kalite komisyonu üyelerine, akademik ve idari personelimiz ile tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

