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Uşak Üniversitesi kayıtları başladı

UŞAK HABERLERİ  | 01.09.2020 14:40 | Son Güncelleme

Uşak Üniversitesi’ne 2020 YKS sonuçları kapsamında lisans ve ön lisans yerleştirmeleri ile 6 bin 217 öğrenci, kayıt yaptırmaya hak kazandı.E-kayıtların 29 Ağustos’ta başladığını ifade eden Uşak Üniversitesi Rektörü Prof.

Uşak Üniversitesi’ne 2020 YKS sonuçları kapsamında lisans ve ön lisans yerleştirmeleri ile 6 bin 217 öğrenci, kayıt yaptırmaya hak kazandı.
E-kayıtların 29 Ağustos’ta başladığını ifade eden Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, e-kayıt yaptıramayacak bölümlerin öğrencilerinin şahsen başvurularının ise 31 Ağustos’ta başladığını belirtti. E-kayıtların 6 Eylül Pazar, şahsen başvuru kayıtların ise 5 Eylül Cumartesi günü sona ereceğini söyleyen Prof. Dr. Savaş, “Kayıtlar bu sene öğrencilerimizin üniversitemize gelmelerine gerek kalmadan hem e-devlet yoluyla e-kayıt şeklinde hem de e-kayıt yaptıramayan bölümlerimiz için merkez kütüphanemiz olan Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesinde gerekli tüm önlemler alınarak yüz yüze yapılıyor. Öğrencilerimiz detaylı bilgilere üniversitemizin ana sayfasından (www.usak.edu.tr) ulaşabilirler. 2020 YKS sonuçlarına göre üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerimizin 2 bin 611’i ön lisans, 3 bin 606’sı lisans öğrencisidir. Ayrıca, Tıp, Diş Hekimliği, Eğitim, Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık ve Tasarım, İletişim, Ziraat, İslami İlimler, Spor Bilimleri Fakültelerimiz, Adalet, Sağlık Hizmetleri, Sivil Havacılık, Sağlık, Uygulamalı Bilimler, Sosyal Bilimler, Sivaslı ve Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokullarımızın kontenjanlarının yüzde 100 dolması, bizleri mutlu etti. Bölgenin tercih edilen üniversitelerinden biri olduğumuzu bir kez daha gösterdik.” dedi.
Savaş, “Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerimize ‘Hoş Geldiniz!’ diyorum”
Uşak Üniversitesi olarak yeni dönemde de daha çok ilim ve bilim üreten bir üniversite olacaklarını belirten Rektör Savaş, “Uzun ve yorucu bir sınav maratonunun sonunda geleceklerini şekillendirecekleri bu önemli evrede, Uşak Üniversitesi ailesini seçtikleri için “Hoş Geldiniz!” diyorum. Üniversitemizi tercih eden gençlerimizi tebrik ediyorum. Ailelerinin onlar için duyduğu haklı gururu paylaşıyorum. Öğrencilerimizin, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim hayatı geçirmelerini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Sabah
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Akşam
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Savaş Eczanesi
Merkez
Terciler Eczanesi
Merkez
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