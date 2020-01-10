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  4. Uşak Valisi ’Çalışan Gazeteciler Günü’nde basın mensuplarını ağırladı

Uşak Valisi ’Çalışan Gazeteciler Günü’nde basın mensuplarını ağırladı

UŞAK HABERLERİ  | 10.01.2020 16:58 | Son Güncelleme

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla yerel ve ulusal basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla yerel ve ulusal basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Vali Kocabıyık, "Toplumun ortak sesi olan gazetecilik mesleği kamuoyunun vicdanını temsil etmektedir" dedi.
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’ne özel her yıl 10 Ocak’ta kutlanan “Çalışan Gazeteciler Günü”ne özel gazetecilik mesleğini icra edenlerle kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte gazetecilik mesleğinin toplum içerisinde ortak bir anlayışın oluşturulmasında önemli bir misyon üstlendiğini belirten Kocabıyık, "En zor şartlarda toplumda yaşanan olayları doğru ve tarafsız bir şekilde ortaya koyan, toplumun ortak sesi olan gazetecilik mesleği kamuoyunun vicdanını temsil etmektedir" diye konuştu.

"Gazeteci olayları doğru ve tarafsız aktarandır"
Vali Kocabıyık konuşmasının devamında, "Yerel ve ulusal basınımızın değerli temsilcileri; öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyor, bu vesile ile düzenlemiş olduğumuz kahvaltıya katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İlimizde göreve başladığımız 1 yıllık süreyi geride bırakırken, Uşak halkının ve Uşak basınının bana ve makamımıza göstermiş olduğu teveccühten dolayı memnuniyetimi belirtmek isterim. Toplumların temel ihtiyaçlarından olan basın, sadece haber alma hakkının temsilcisi değil aynı zamanda bireylerin hak ve hürriyetlerinin korunması, kamuoyunun bilinçlendirilmesi, huzur ve güven ortamının güçlendirilmesi, kültürel etkileşimin sağlanmasında ve toplum içerisinde ortak bir anlayışın oluşturulmasında önemli bir misyon üstlenmektedir. En zor şartlarda toplumda yaşanan olayları doğru ve tarafsız bir şekilde ortaya koyan, toplumun ortak sesi olan gazetecilik mesleği kamuoyunun vicdanını temsil etmektedir. Medyanın bağımsızlığını en iyi biçimde sağlama hususunda, hukuki düzenlemeler kadar, basın mensuplarının meslek ahlakına ve tarafsızlık ilkesine uymaları da önem taşımaktadır. İletişimin hızla küreselleştiği günümüzde insanlığın geleceği bakımından farklı görüş ve düşüncüleri nesnel bir şekilde ortaya koyan tarafsız bir basının, toplumun bilinçlenmesinde, barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde büyük payı vardır. Milletçe yakaladığımız güven ve istikrar ortamını koruyarak birlik, beraberlik ve bütünlük içinde Cumhuriyetimizin temel değerini her türlü sosyal ve siyasi tartışmanın üzerinde tutmak, başta basın camiası olmak üzere hepimizin önceliği olmalıdır. Toplumsal gelişmemizde, demokrasimizin sağlıklı işlemesi ve yerleşerek kökleşmesinde hayati bir sorumluluk üstlenen basın mensuplarımızın, görevlerini çağdaş imkanlarla daha verimli şekilde yerine getirebilmelerine büyük önem veriyoruz. Milletimizin duygu ve düşüncelerine tercüman olan, özveri ile çalışan, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile görev yapan siz kıymetli basın mensuplarımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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İmsak
06:46
Sabah
08:13
Öğle
13:15
İkindi
15:44
Akşam
18:06
Yatsı
19:28

Uşak Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Ayan Eczanesi
Merkez
Mendepazarı Eczanesi
Merkez
Sümer Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Esme
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