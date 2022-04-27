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Uşak Valisi Kocabıyık, İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildi

27.04.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Valisi Kocabıyık, İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın geçici olarak İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

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