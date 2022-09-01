Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü, F-16 uçakları ve paraşüt ekiplerinin sunduğu gösterilerle kutlandı.

Vali Turan Ergün, Uşak Havalimanı'ndaki programda yaptığı konuşmada, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünü kutlamanın gururunu, coşkusunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Milli Mücadele döneminde yaşananlar ve işgallere karşı direnişi ifade eden Kuvayımilliye Hareketi'nin yakın tarihin en önemli hafıza duraklarından olduğunu vurgulayan Ergün şöyle konuştu:

"Bütün bu hadiseler, bir milletin olumsuz koşullara rağmen 'Ya İstiklal Ya Ölüm' fikriyle harekete geçtiğinde neleri başarabileceği konusunda bizlere örnek teşkil etmektedir. Bundan 100 yıl önce kutsal vatan topraklarımızı işgale girişen emperyalistlere karşı çok çetin ve kararlı bir mücadele verilerek güzel yurdumuz ve bu güzel, kadim şehrimiz düşman işgalinden kurtarıldı."

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da 26 Ağustos itibarıyla işgalci güçlere son darbeyi vurmak, onları Anadolu topraklarından ebediyen kovmak için büyük taarruzun başlatıldığını hatırlattı.

Tarihlerin 30 Ağustos'u gösterdiğinde düşmanın mağlup olduğunu, gösterilen kararlı duruşla işgal girişiminin bertaraf edildiğini ve ülkenin bölünmez bütünlüğünün bir kez daha gösterildiğini ifade eden Çakın, "Elbette bu sadece başlangıçtı. İşgalciler Uşak'a doğru kaçacak ve bu kez 1 Eylül'de bu kadim topraklarda yeni bir hezimete uğrayacaktı. Zafer silsilesi sürecek, Yunan ordusu 9 Eylül'de denize dökülecekti." diye konuştu.

Konuşmaların ardından emekli hava albay Emin Kurt, Büyük Taarruz kapsamındaki mücadeleyle ilgili bilgiler verdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı paraşüt takımının gösterisinin ardından, 6. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan F-16 uçakları gösteri uçuşu yaptı.

Etkinliğe AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Anadolu Ajansının "Mehmetçik: Zaferin Askerleri Sergisi" açıldı

Daha sonra Vali Ergün, Belediye Başkanı Çakın, milletvekilleri ve vatandaşlar, Anadolu Ajansının (AA) Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte hazırladığı 60 fotoğraftan oluşan "Mehmetçik: Zaferin Askerleri Sergisi"ni gezdi.

AA İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, sergi hakkında bilgi verdiği protokol üyelerine bu çalışma kapsamında hazırlanan "Mehmetçik: Zaferin Askerleri" adlı kitabı hediye etti.

Vali Ergün, AA muhabirine, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ettiklerini belirterek "Anadolu Ajansı çalışanlarının çektiği güzel fotoğraflar bizleri büyüledi. Bu resimleri daha çok insana göstermek, hangi şartlar altında bu eğitimlerin verildiğini, askerlerimizin hangi şartlar altında savaşa hazırlandığını anlatmamız lazım. " diye konuştu.

Çakın da sergilenen karelerin etkileyici olduğunu ifade ederek "Ordu mensuplarımızın zor şartlar altında ülkemizi savunmak için almış olduğu eğitimleri, yapmış oldukları mücadeleleri çok güzel bir şekilde anlatılmış, fotoğraflanmış. Bundan dolayı da Anadolu Ajansı'mıza Uşaklı hemşehrilerimizle bu sergiyi buluşturdukları için çok teşekkür ediyorum." dedi.

- 45 bin fotoğraf karesi arasından özel seçki

AA'nın Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesinde görev yapan birliklerine yönelik Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığı özel çalışma kapsamında, 39 foto muhabiri 60 mekanda 45 bin kare fotoğraf çekti.

Bununla birlikte projede görev alan 29 kameraman, su altı kamerası ve dron gibi yeni nesil ekipmanlar kullanarak 600 saatlik güçlü görseller elde etti. 6 ay süren çalışma kapsamında 36 muhabir de çalışmalara ilişkin özel haberler hazırladı.

