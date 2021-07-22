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Uşakspor'dan sol beke takviye

22.07.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşakspor, geçtiğimiz sezonu TFF 1. Lig'de Adanaspor'da tamamlayan Canberk Dilaver ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Uşakspor'dan sol beke takviye

Gelecek sezonda iddialı bir takım olmak isteyen Uşakspor'da kadroya takviye çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarına devam eden Uşakspor, en son TFF 1. Lig takımlarında mücadele eden 28 yaşındaki Canberk Dilaver'i kadrosuna kattı.

Uşakspor, savunmanın en solunda oynayan Dilaver'in transferini sosyal medya hesabından yaptığı, "Hoş Geldin Canberk Dilaver! Geçtiğimiz sezonu Adanaspor'da tamamlayan 28 yaşındaki sol bek oyuncusu Canberk Dilaver ile 2 yıllık anlaşmış bulunmaktayız. Birlikte nice zaferlere" ifadeleriyle açıkladı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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