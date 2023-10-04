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Uşak’ta alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişiden 1’i öldü

04.10.2023 15:52 | Son Güncelleme:
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Uşak’ın Eşme ilçesinde alkol içtikten sonra hastaneye kaldırılan iki kişiden biri hayatını kaybederken diğerinin ise tedavisi devam ediyor.

Olay, Uşak’ın Eşme İlçesine bağlı Yeşilkavak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yeşilkavak Köyünde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan A.O’nun (50) gece saatlerinde içtiği alkolden sonra kustuğunu gören vatandaşlar 112 Çağrı Merkezine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince A.O. önce Eşme Devlet Hastanesine daha sonra ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan konuyla ilişkin araştırma yapmak için köye gelen jandarma ekiplerince köy meydanında hareketsiz şekilde yatan bir vatandaşı fark etti. Jandarmanın haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince Eşme Devlet Hastanesine kaldırılan N.E. (64) ise alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı fakat tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. N.E.’nin cenazesi otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, A.O’nun ise tedavisine devam edildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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