YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Uşak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

13.09.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta Afganistan uyruklu 3 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Köme Mahallesi Kurt Sokak'ta Afganistan uyruklu M.T. ve R.M. ile N.H. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle N.H, M.T. ve R.M'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan R.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motosiklet otomobile çarpıp dükkana girdi: 2 yaralıMotosiklet otomobile çarpıp dükkana girdi: 2 yaralı
Erzincanlı genç adam bıçaklanarak öldürüldüErzincanlı genç adam bıçaklanarak öldürüldü
Adıyaman’da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandıAdıyaman’da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Uşak kavga bıçak yaralı

Uşak Namaz Vakitleri 13 Eylül Çarşamba

İmsak
05:11
Sabah
06:35
Öğle
13:04
İkindi
16:36
Akşam
19:23
Yatsı
20:41

Uşak Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Çarşamba

Ulubey eczanesi
Ulubey
Mendepazari eczanesi
Merkez
Saglik eczanesi
Merkez
Keskin eczanesi
Sivasli
Hayat eczanesi
Karahalli
Sümer eczanesi
Merkez
Derya eczanesi
Banaz
Tümünü Göster
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.