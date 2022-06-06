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Uşak'ta bir fabrikanın yanındaki arazide yeni doğmuş bebek bulundu

06.06.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğum yaptıktan sonra kaçmaya çalıştığı belirlenen fabrika çalışanı, yakalanarak hastaneye götürüldü

Uşak'ta bir fabrikanın yanındaki arazide bulunan yeni doğmuş bebek hastaneye kaldırıldı, doğum yaptığı belirlenen fabrika çalışanı müşahede altına alındı.

Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın bahçesindeki duvarın arkasında yeni doğmuş bir bebek olduğunu fark eden bir fabrika çalışanı, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, fabrikayı çevreleyen yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki duvarın arkasında bulunan bebeğin vücudunda yaralar olduğunu tespit etti.

Hayati tehlikesi olan bebek, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma yürüten jandarma ekibi, fabrika çalışanı S.Y'nin (23) doğum yaptığını, elbiselerini değiştirerek olay yerinden kaçmaya çalıştığını saptadı.

Yakalanan S.Y. tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi ve müşahede altına alındı.

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