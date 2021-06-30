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Uşak'ta bir kişi evinde ölü bulundu

30.06.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta bir kişi evinde ölü bulundu

Uşak'ta 49 yaşındaki Sadık Demirci evinde ölü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iki katlı bir binanın birinci katında yalnız yaşayan Sadık Demirci'ye ulaşamayan yakınları belirtilen adrese gitti.

Evin anahtarının giriş kapısının üzerine takılı olduğunu fark eden yakınları, içeri girdiklerinde Demirci'yi koridorda yatar vaziyette gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Demirci'nin hayatını kaybettiği tespit etti.

Vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanılmayan Demirci'nin cenazesi otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Almanya'da yaşayan Demirci'nin yaklaşık 15 gün önce memleketi Uşak'a geldiği öğrenildi.

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