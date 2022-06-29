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Uşak'ta çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanan sanığa 41 yıl 6 ay hapis cezası

29.06.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanan sanığa 41 yıl 6 ay hapis cezası

Uşak'ta 2 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ve eziyet ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 41 yıl 6 ay, suçu bildirmediği gerekçesiyle anneye de 7 ay 1 gün hapis cezası verildi.

Uşak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Y.E, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, cinsel istismara uğradığı iddia edilen çocuğun annesi tutuksuz sanık C.T. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Hakkında suçu bildirmediği gerekçesiyle dava açılan C.T, hakkındaki iddiaları reddederek beraatini talep etti. Y.E. de kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Y.E'ye cinsel istismar suçundan 36 yıl, eziyet suçundan ise 5 yıl 6 ay olmak üzere 41 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanığın daha önce de cinsel taciz suçundan sabıkasının bulunmasından dolayı cezada indirime gitmedi.

Tutuksuz sanık C.T'ye ise 7 ay 15 gün hapis cezası veren heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Duruşmanın ardından Uşak Adliyesi önünde açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) İzmir hukuk koordinatörü avukat Aybüke Özdağ, heyetin verdiği kararın içlerini bir nebze olsun ferahlattığını, davayı üst mahkemelerde de takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

Uşak'ta 10 Nisan 2021'de annesinin hastaneye götürdüğü 2 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı ve eziyet gördüğünün tespit edilmesi sonrası anne C.T'nin birlikte yaşadığı Y.E. gözaltına alınarak tutuklanmış ve iki sanık hakkında dava açılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar

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