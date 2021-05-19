Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak'ın Eşme ilçesinde tarlaya devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Özcan Özgül (54) idaresindeki sepetli motosiklet, Çamköy yakınlarında yol kenarındaki tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Özgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Özcan Özgül'ün cenazesi, Eşme Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



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