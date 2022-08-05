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Uşak'ta doğal gaz kutularından bakır çubuk çalan 3 kişi tutuklandı

05.08.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta doğal gaz kutularından bakır çubuk çalan 3 kişi tutuklandı

Uşak'ta, doğal gaz kutularının içerisindeki bakır çubukları çaldıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bazı apartmanların dış kısmındaki doğal gaz kutularında topraklama için kullanılan bakır çubukların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, M.A.Y, H.K. ve H.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait olduğu belirlenen araçtaki aramada ise çok sayıda bakır çubuk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Şüpheli

Uşak Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

İmsak
04:24
Sabah
06:00
Öğle
13:13
İkindi
17:03
Akşam
20:17
Yatsı
21:47
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

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