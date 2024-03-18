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Uşak'ta hastanenin otoparkında av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı

AA AA
18.03.2024 07:37
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Uşak'ta hastanenin otoparkında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı.

Uşak'ta hastanenin otoparkında av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören H.D. ile kız arkadaşının babası A.Y. ve ağabeyi M.Y. (22) hastanenin otoparkında bir araya geldi.

Burada henüz belirlenemeyen bir nedenle taraflar arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda H.D, otoparktaki yakınına ait otomobilden aldığı av tüfeğiyle M.Y'ye ateş edip kaçtı.

Hastanede tedavi altına alınan M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınan H.D. ise tedavisi için hastaneye götürüldü.

Gözaltına alınan Baba A.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Gözaltı Uşak kavga av tüfeği yaralı

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