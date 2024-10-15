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Uşak'ta iki katlı evde çıkan yangında hasar oluştu

AA AA
15.10.2024 08:29
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Uşak'ın Banaz ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Uşak'ta iki katlı evde çıkan yangında hasar oluştu

Hasanköy'de, Ramazan Sayar'a ait iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Banaz Belediyesine ait 2 itfaiye aracı ile Banaz Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin evde bulunan mutfak tüpünü pencereden çıkarmaya çalıştığı sırada, tüpün üzerine düşmesi sonucu itfaiye eri Yılmaz Şahin (27) yaralandı.

Şahin, ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü, evde hasar oluştu.

Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, köye giderek, evi yanan Sayar'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan ailenin, evde yangın çıktığı sırada ilçe merkezinde düğünde olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
yangın İtfaiye köy iki jandarma

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