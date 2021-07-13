Uşak'ta "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programı düzenlendi

AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Uşak'taki "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları"na katıldı.

Gözgeç, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" projesi kapsamındaki "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" programda yaptığı konuşmada, kadınların ülke nüfusunun yarısını oluşturduğunu söyledi.

Kadınların ekonomik hayatın içinde olmasını gerektiğini aktaran Gözgeç, AK Parti ile kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal hayatta yer alması için reform niteliğinde adımlar atıldığı ifade etti.

Kadınlarla ilgili 2004 ve 2010 yıllarında anayasada değişiklikler yapıldığını anımsatan Gözgeç, "Kadınların istihdama katılması için ilk defa işe giren kadınlarda sigorta prim teşviki, kreş desteği, doğum izin sürelerinin arttırılması, memurlar için doğum için geçen sürenin kıdemden sayılması, çocuk yardımı, siyasi hayatta yine kadınların var olması yönünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizlerin önlerini açtı. Mecliste yüzde 4'lerde olan kadın milletvekili sayısı yüzde 17,5'lere yükselmiş durumda." dedi.

Kadınların bir toplumu inşa ettiğini ifade eden Gözgeç, şöyle konuştu:

"Kadın güçlü olursa, aile güçlü olursa o toplum güçlü olur. Biz diyoruz ki kadınlarla büyük Türkiye yolunda, bu idealle çıktığımız yolda hayallerini gerçekleştiren, hayallerini hayata geçiren ve bunun için başkalarına da rol model olan kadınlarımızın sayısı artsın. Özellikle kadın kooperatiflerimizin sayısı artsın. Çünkü bunlar kadın istihdamının da arttırılmasına bir vesile oluyor. 81 ilde kadının emeğinin, alın terinin berekete dönüşmesini arzu ediyoruz. Çünkü biz büyük Türkiye'yi kadınlarla inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz."

Programda, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ve AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı da konuşma yaptı.

Toplantıda, Uşak'taki çeşitli kurumlardan destek alan girişimci kadınların başarı hikayeleriyle ilgili sunum yapıldı.

Programda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kalkınma Ajanslarının Uşak'taki il müdürlükleri de girişimci kadınlara sunduğu destekleri anlattı.

