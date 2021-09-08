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Uşak’ta kahvehanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

08.09.2021 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ta kahvehanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

UŞAK (AA) – Uşak’ın Banaz ilçesinde kahvehanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu kenarındaki kahvehanede İ.D, K.K. ve İ.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan İ.D. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, K.K. ise özel bir hastaneye sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri İ.Ş'yi gözaltına aldı.

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