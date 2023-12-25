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Uşak'ta kamyonla çarpışan kamyonetteki 1 kişi öldü

25.12.2023 07:31 | Son Güncelleme:
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Uşak'ın Banaz ilçesinde, kamyona arkadan çarpan kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti.

Uşak'ta kamyonla çarpışan kamyonetteki 1 kişi öldü

Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda seyreden İ.D. (31) yönetimindeki 45 ABL 660 plakalı kamyonet, Büyükoturak köyü yakınlarında aynı istikametteki A.Ö. (55) idaresindeki 64 FP 959 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışan yolcu Ramazan Yılmaz (24) itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücüler gözaltına alındı.

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