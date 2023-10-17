YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta kurulan güneş enerjisi santrali, köylerin sokak aydınlatmasını karşılayacak

Uşak'ta kurulan güneş enerjisi santrali, köylerin sokak aydınlatmasını karşılayacak

17.10.2023 14:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta kurulan güneş enerjisi santralinden elde edilecek enerjiyle köylerin sokak aydınlatmasının karşılanacağı belirtildi.

Aydem Yenilenebilir Enerji şirketi ve Uşak İl Özel İdaresi tarafından Banaz ilçesinde kurulan 2 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santralinin açılışı yapıldı.

Törende konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, 4 ayda tamamlanan santralde 3 bin 600 adet son teknoloji güneş panelinin bulunduğunu, yüksek verimlilikle çalışan bu panellerle Uşak'ın yenilenebilir enerjide aldığı payın artacağını ifade etti.

Santralden üretilecek elektrikle Uşak'ın tüm köylerinin sokak aydınlatmalarının sağlanacağını aktaran Ergün, şöyle konuştu:

"Uşak ilkler şehri, bu anlamda da yine bir ilke öncülük etti. Köylerin sokaklarını yenilenebilir enerjiyle, yeşil enerjiyle aydınlatan başka bir il var mı bilmiyorum ama olmadığını tahmin ediyorum. İnşallah bu anlamda da ilk il olma özelliğini taşıyacağız. Bu tesisin minimum ömrü 20 yıl. Yılda bugünkü fiyatlarla 15 milyon liralık bir enerji üretimi bekliyoruz. İl Özel İdaresi 15 milyon liralık bir enerji yükünden kurtulacak. Bizim köy sokaklarının aydınlatmaları için ödediğimiz yıllık ödeme olan 15 milyon liralık giderlerden böylelikle kurtulmuş olacağız."

Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha da Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte enerji piyasasında ciddi dalgalanmaların yaşandığını, Türkiye'de son 20 yılda yenilebilir enerji alanında yapılan yatırımlar sayesinde bunun çok fazla hissedilmediğini belirtti.

Türkiye'nin güneş enerjisinde 10 bin megavat, rüzgarda ise 11 bin megavata yakın kurulu güce ulaştığını aktaran Keha, kurulan her santralin enerjide arz güvenliğini artırdığını, cari açığı azalttığını dile getirdi.

Törende AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Turan Ergün ve protokol üyeleri, santraldeki şalteri açarak elektrik üretimini başlattı.

Törene Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, İYİ Parti Uşak İl Başkanı Ayşegül Obalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu da katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilecik’te kömür tozu yüklü kamyon devrildi, 2 kişi yaralandıBilecik’te kömür tozu yüklü kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı
Eşini boşanmak istediği için öldürmek istemişEşini boşanmak istediği için öldürmek istemiş
Giresun’da liman kavşağına yapılacak dalçık projesine uzmanlardan "Drenaj" uyarısıGiresun’da liman kavşağına yapılacak dalçık projesine uzmanlardan "Drenaj" uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Uşak Valiliği köy enerji

Uşak Namaz Vakitleri 17 Ekim Salı

İmsak
05:45
Sabah
07:06
Öğle
12:53
İkindi
15:59
Akşam
18:30
Yatsı
19:46

Uşak Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Salı

Kiraz eczanesi
Merkez
Yilmaz eczanesi
Esme
Keskin eczanesi
Sivasli
Hilal eczanesi
Merkez
Saglik eczanesi
Karahalli
Dülgeroglu eczanesi
Merkez
Toklu eczanesi
Ulubey
Tümünü Göster
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Denizde bikini altının ipleri çözüldü! Bir anda kaybetti

Denizde bikini altının ipleri çözüldü! Bir anda kaybetti

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

"Beni buradan çıkartın" diye seslenmişti! Annesi son konuşmalarını anlattı

"Beni buradan çıkartın" diye seslenmişti! Annesi son konuşmalarını anlattı

Gündem yarattı! "Kocam öldükten sonra sugar mama oldum"

Gündem yarattı! "Kocam öldükten sonra sugar mama oldum"

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.