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Uşak'ta otomobilde 10 tabanca ele geçirildi

17.08.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta otomobilde 10 tabanca ele geçirildi

Uşak'ta, otomobilde 10 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, plakası belirtilmeyen otomobili, Ankara-Uşak kara yolu polis denetim noktasında durdurdu.

Araçta 10 tabanca ve bu silaha ait 10 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki 3 şüpheliden 1'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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polis Uşak Otomobil tabanca

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Uşak ECZANELER
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