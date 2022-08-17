Uşak'ta, otomobilde 10 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, plakası belirtilmeyen otomobili, Ankara-Uşak kara yolu polis denetim noktasında durdurdu.

Araçta 10 tabanca ve bu silaha ait 10 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki 3 şüpheliden 1'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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