Uşak'ta otomobilin çapa motoruna çarpması sonucu bir kişi öldü

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde otomobilin çapa motoruna çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Pınarbaşı beldesinden Tatar beldesi yönüne ilerleyen C.K. (62) idaresindeki 43 SD 846 plakalı otomobil, İlyas Işık'ın (79) kullandığı çapa motoruna arkadan çarptı.

Yaralanan Işık, kaldırıldığı Sivaslı Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü C.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



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