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Uşak'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 15 yaşındaki sürücü öldü, 1 kişi yaralandı

22.05.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Akıncılar Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde ilerleyen Ş.U. (32) yönetimindeki 64 BE 411 plakalı otomobil, Kale Sokak kesişiminde Berkay Ç. (15) idaresindeki 15 PC 928 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olan S.H.A. (14) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Berkay Ç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.H.A. ise ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Ş.U. gözaltına alındı.

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