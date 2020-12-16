YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta para nakil aracı kamyonete çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Uşak'ta para nakil aracı kamyonete çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

UŞAK HABERLERİ  | 16.12.2020 01:30 | Son Güncelleme

Uşak'ta para nakil aracı kamyonete çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde para nakil aracının kamyonete arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, T.E. idaresindeki 34 HM 9768 plakalı para nakil aracı, Eldeniz Köyü yakınlarında arızalanan ve yolda bir anda duran İ.A. yönetimindeki 64 LR 718 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüler ile kamyonetteki Evrise Aysal (50), E.A. (15) ve Y.A. (40) ile para nakil aracındaki Ö.E. (30) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Evrise Aysal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, jandarma tarafından karakola götürülen araçtaki paraların, jandarma kontrolünde başka para nakil aracına nakledildiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'O çocuk daha 7 yaşında' 'O çocuk daha 7 yaşında'
Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişmeOkuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Uşak Namaz Vakitleri 16 Aralık Çarşamba

İmsak
06:38
Sabah
08:07
Öğle
13:03
İkindi
15:29
Akşam
17:49
Yatsı
19:12

Uşak Nöbetçi Eczaneler16 Aralık Çarşamba

Akşahin Eczanesi
Merkez
Demet Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.