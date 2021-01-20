YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta polis ekipleri bazı sokak hayvanlarını battaniyeye sardı

Uşak'ta polis ekipleri bazı sokak hayvanlarını battaniyeye sardı

20.01.2021 00:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta polis ekipleri bazı sokak hayvanlarını battaniyeye sardı

Uşak'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Sokak Hayvanlarını Koruma Büro Amirliği ekipleri, sokak hayvanlarına mama bıraktı, bazılarını da battaniyeye sardı.

Soğuk hava nedeniyle buzlanmaların da yaşandığı kentte, sokak hayvanları için kentin birçok noktasına mama konuldu.

Ekipler, soğuk havadan dolayı bazı hayvanları battaniyeye sarıp, yattıkları yerlere battaniye serdi.

Öte yandan su kaplarındaki suların buz tutmasıyla nedeniyle de hayvanlara polis ekiplerince su verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı
Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişmeOkuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme
1/

Uşak Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
06:44
Sabah
08:10
Öğle
13:18
İkindi
15:54
Akşam
18:17
Yatsı
19:38

Uşak Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

Deva Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Savaş Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

Uşak’ta kumar operasyonu

Uşak’ta kumar operasyonu

Evine kurduğu uyuşturucu tarlasını güneş panelleriyle ısıtmış

Evine kurduğu uyuşturucu tarlasını güneş panelleriyle ısıtmış

Uşakspor, Alperen Kahraman’ı Kızılcabölükspor’a kiraladı

Uşakspor, Alperen Kahraman’ı Kızılcabölükspor’a kiraladı

Uşakspor, Alperen Kahraman’ı Kızılcabölükspor’a kiraladı

Uşakspor, Alperen Kahraman’ı Kızılcabölükspor’a kiraladı

Türk battaniyesine Avrupa ilgisi salgında arttı

Türk battaniyesine Avrupa ilgisi salgında arttı

Uşak’ta bebek emzirme kabinleri açıldı

Uşak’ta bebek emzirme kabinleri açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.