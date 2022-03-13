Uşak'ta, polis ekipleri soğuk hava nedeniyle sokak hayvanları için seferber oldu

Uşak'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi nedeniyle polis ekipleri, sokak hayvanları için mama bırakıp kulübelere battaniye serdi.
Kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince sokak hayvanları için çalışma başlatıldı.
İsmet Paşa Caddesi başta olmak üzere kentin farklı noktalarındaki kaplara mama bırakan ekipler, bazı köpekleri battaniyeye sardı, köpek kulübelerine de battaniye serdi.
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