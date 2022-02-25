Uşak'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen imam yaşamını yitirdi

Uşak'ın Ulubey ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen imam hayatını kaybetti.

Çardak köyünde imamlık yapan Hasan Balta'nın (35) namaza gelmemesi üzerine köylüler yaşadığı eve gitti.

Balta'ya ulaşılamaması üzerine, durum jandarmaya bildirildi.

Ekipler, imamın evin içerisinde hareketsiz yattığını ve sobadan sızan gaz kokusunun olduğunu tespit etti.

Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirlediği Balta'nın cenazesini otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



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