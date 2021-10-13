Uşak'ta tankerin çarptığı taksi sürücüsü öldü

Uşak'ın Banaz ilçesinde maddi hasarlı kazaya karışan ticari taksi sürücüsü, olay yerinde bulunduğu sırada tankerin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

H.D. (56) yönetimindeki 64 LA 820 plakalı kamyon, Uşak-Ankara kara yolunda, Süleyman Yavuz (66) kontrolündeki 64 T 0025 plakalı ticari taksiye, daha sonra da lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran Gürcistan uyruklu R.A.'ya ait LL-440-LC plakalı tıra çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle kaza yerinden yaklaşık 100 metre sonra emniyet şeridinde durabilen ticari taksi sürücüsü Yavuz, otomobilini burada bırakarak kazanın yaşandığı yere geldi.

Yavuz'a, burada, yoldan çıkan O.A. idaresindeki 06 DD 8107 plakalı tanker çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yavuz'un cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tanker sürücüsü O.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz