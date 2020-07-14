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Uşak’ta trafik kazası; 1 ölü 7 yaralı

UŞAK HABERLERİ  | 14.07.2020 17:58 | Son Güncelleme

Uşak’ta, meydana gelen kazada, bir çocuk hayatını kaybederken 7 kişi yaralandıOlay Uşak Manisa karayolu üzerinde Yenişehir köyü yakınlarında meydana geldi.

Uşak’ta, meydana gelen kazada, bir çocuk hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı
Olay Uşak Manisa karayolu üzerinde Yenişehir köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Zülfikar Şeref (49), kontrolündeki 45 VN 125 plakalı minibüsün kontrolünü kaybetti. Kontrolünü kaybedilmesi sonucunda minübüs önce devrilip sonrasında da takla attı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarları üzere olay yerine çok sayıda Jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yarı olan 8 şahıs, sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan minil Eylül Kara (2) hayatını kaybederken Ayişe Şeref’in ise ağır yaralı olduğu öğrenilirken, geri kalan 6 yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram."

Uşak Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:56
Sabah
05:42
Öğle
13:13
İkindi
17:07
Akşam
20:34
Yatsı
22:13

Uşak Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Şan Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Merkez
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