Uşak'ta trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Uşak'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Orhan Dengiz Bulvarı'nda ilerleyen E.H.K. yönetimindeki 64 NK 677 plakalı otomobil, Şehit Mehmet Tevfik Çamcı Sokak kavşağında M.T. kontrolündeki 64 AG 294 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Otomobil, çarpışmanın etkisiyle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 5 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.



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