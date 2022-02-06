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Uşak'ta trafik kazasında 7 kişi yaralandı

06.02.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Uşak'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Orhan Dengiz Bulvarı'nda ilerleyen E.H.K. yönetimindeki 64 NK 677 plakalı otomobil, Şehit Mehmet Tevfik Çamcı Sokak kavşağında M.T. kontrolündeki 64 AG 294 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Otomobil, çarpışmanın etkisiyle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 5 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

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trafik kazası

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