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Uşak’ta uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama

UŞAK HABERLERİ  | 09.12.2020 16:52 | Son Güncelleme

Uşak’ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobilden metamfetamin, bonzai ve esrar ele geçirildi.

Uşak’ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobilden metamfetamin, bonzai ve esrar ele geçirildi. Araçta bulunan iki üpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre Uşak Emniyetine bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İzmir’den Uşağa bir miktar uyuşturucu getirildiği istihbaratına ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli araç ekipler tarafından durduruldu. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarda araçtan bir miktar metamfetamin, bonzai ve esrar ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan Z.E. ve O. D. gözaltına akındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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