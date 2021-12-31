Uşak'ta uyuşturucunun ele geçirildiği otomobildeki 3 kişi tutuklandı

Uşak'ta otomobilde 100 gram metamfetamin ele geçirildi, yakalanan 3 kişi tutuklandı.

İl dışından uyuşturucu getirileceği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uşak-Ankara kara yolunda şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 100 gram metamfetamin, esrar ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı.



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