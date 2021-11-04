Uşak'ta yanan 155 hektarlık alanda 320 bin fidan toprakla buluşuyor

Uşak'ta geçen yıl çıkan yangında zarar gören 155 hektarlık ormanlık alana 300 bini karaçam olmak üzere 320 bin fidan dikilecek.

Merkeze bağlı Ciğerdede köyü yakınlarında 3 Eylül 2020 tarihinde başlayan ve ekiplerin 17 saatlik havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 155 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde bölgenin doğal yolla ağaçlanmasının mümkün olmadığının tespit edilmesi üzerine ekipler tarafından bölgede enkaz temizleme çalışmalarına başlandı.

Yanan ağaçlar ekipler tarafından kesilip bölgeden çıkartılarak 155 hektarlık alanda dozerlerle ve iş makineleriyle toprak işlemesi yapıldı. Ağaç dikimi için setler oluşturulan alanda, iş makineleriyle fidan dikimi için 320 bin çukur açıldı.

Bölgenin bitki örtüsüne uygun olan 300 bin karaçam fidanıyla, yaban hayatı korumak için 20 bin badem, zerdali ve akasya fidanı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nden itibaren toprakla buluşturulmaya başlanacak.

Uşak Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, AA muhabirine, yangının tamamen söndürülmesinin ardından hemen enkaz temizleme çalışmalarına başlandığını belirtti.

Geçen süreçte yanan 155 hektarı fidan dikimine hazır hale getirdiklerini anlatan Şahin, "Sahanın tamamında dozerlerle ve mini iş makineleriyle toprak işleme çalışmalarımızı yaptık. Şimdi ilk yağmurlarla birlikte buranın fidan dikim çalışmalarına başlayacağız. Projemiz doğrultusunda burada 320 bin fidan dikeceğiz. Bu fidanların 300 bini karaçam, buranın doğal türü. Bizim asıl amacımız ve en başından beri bize öğretilen doğayı taklit etmek. Bu sebeple doğal türünü dikeceğiz. Bunun yanında yaban hayatını korumak için burada badem, zerdali ve akasya gibi türlerle ağaçlandırma çalışmalarımız tamamlanacak." dedi.

Kent genelinde bu yıl çıkan 17 orman yangınında zarar gören alanlardaki çalışmalara da başlandığına dikkati çeken Şahin, diğer bölgelerle ilgili de dikim faaliyetine geçeceklerini dile getirdi.

Bölgede ağaçlandırılmamış alan bırakmayacaklarına işaret eden Şahin, "Şehrimiz son 20 yılda orman varlığını yüzde 22 oranında artırdı. Ağaçlandırılabilecek her alanı değerlendiriyoruz." diye konuştu.

