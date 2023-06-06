YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta yangın çıkan evdeki yaşlı kişi öldü, eşi hastaneye kaldırıldı

Uşak'ta yangın çıkan evdeki yaşlı kişi öldü, eşi hastaneye kaldırıldı

06.06.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ın Banaz ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kişi hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altına alındı.

Ahat köyünde yaşayan 90 yaşındaki görme engelli Halil Yokuş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevlere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yangın, Banaz Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen Halil Yokuş ile eşi Ayşe Yokuş (91) ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Halil Yokuş, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı, eşinin tedavisi devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki otomobilin çarpışmasında 5 kişi yaralandıİki otomobilin çarpışmasında 5 kişi yaralandı
İstanbul'da motosiklet hırsızlığı yapan tamirci tutuklandıİstanbul'da motosiklet hırsızlığı yapan tamirci tutuklandı
Bahçelievler'de kundaklanan 2 otomobil kullanılamaz hale geldiBahçelievler'de kundaklanan 2 otomobil kullanılamaz hale geldi
Anahtar Kelimeler:
yangın hastane köy ölü yaşlı

Uşak Namaz Vakitleri 6 Haziran Salı

İmsak
03:42
Sabah
05:31
Öğle
13:06
İkindi
17:00
Akşam
20:31
Yatsı
22:11

Uşak Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Salı

Keskin eczanesi
Sivasli
Murat eczanesi
Merkez
Özgür eczanesi
Banaz
Hayat eczanesi
Karahalli
Buket eczanesi
Ulubey
Zafer eczanesi
Merkez
Elvan eczanesi
Esme
Tümünü Göster
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Cinsiyetini beğenmedi! Partiyi birbirine kattı

Cinsiyetini beğenmedi! Partiyi birbirine kattı

Cinayetin hissini merak etti! Öldürüp parçalara ayırdı

Cinayetin hissini merak etti! Öldürüp parçalara ayırdı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.