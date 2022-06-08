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Uşak'ta yeni doğmuş bebeği arazide bulunan kadın tutuklandı

08.06.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta yeni doğmuş bebeği arazide bulunan kadın tutuklandı

Uşak'ta yeni doğmuş bebeği çalıştığı fabrikanın yanındaki arazide bulunan 23 yaşındaki kadın, tutuklandı.

Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde önceki gün yeni doğmuş bebeğin bulunmasının ardından yakalanan ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müşahede altında tutulan S.Y, tedavisinin tamamlanmasının ardından, jandarma ekiplerince karakola götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

S.Y'nin ifadesinde, ailesinin birlikte olduğu kişiyi bilmediğini, bu nedenle korktuğunu, hamileliğini gizlediğini, doğum yaptıktan sonra bebeği daha sonra almak için bölgeye bıraktığını söylediği öğrenildi.

Diğer yandan şüpheli tarafından doğumun ardından "atıldığı" iddia edilen bebeğin kafatasında çatlak olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

- Olay

Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çalışan bir işçi, önceki gün, fabrikayı çevreleyen yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki duvarın arkasında, yeni doğmuş bir bebek bulmuştu. Vücudunda yaralar olan bebek, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, fabrika çalışanı S.Y'nin burada doğum yaptığı tespit edilmiş ve kadın kaçmak isterken gözaltına alınmıştı.

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