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Uşak'ta Zafer Partisinden istifa eden 25 kişi MHP'ye katıldı

25.04.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta Zafer Partisinden istifa eden İl Başkanı Tolga Özkan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Akçay ve 23 üye, MHP'ye katıldı.

Uşak'ta Zafer Partisinden istifa eden 25 kişi MHP'ye katıldı

MHP İl Başkanı İbrahim Orman, parti binasında düzenlenen katılım töreninde Özkan ve beraberindekilere rozetlerini taktı.

Orman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Özkan ve Akçay'ın yeniden aralarına katıldığını belirterek, "Ailemiz giderek büyüyor, bütünleşiyor. Uşak'ta bütün ülkücüleri aynı vesileyle diğer partide bulunan ülkücüleri partimize davet ediyorum. Önümüz açık, yolumuz açık, hedefimiz belli. Bütün ülkücü camiayı Milliyetçi Hareket Partisinde bütünleşmeye davet ediyorum. Arkadaşlarımıza da bizim partimize katıldıkları için teşekkür ediyorum." dedi.

Tolga Özkan da "Tekrardan Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde olmak güzel bir şey. Her türlü desteğimizi de sağlayacağımıza emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Törene MHP milletvekili adayları Ayhan Kınden, Oğuz Çakmak, Muzaffer Sait Dönmez ve partililer katıldı.

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Zafer Partisi milliyetçi hareket partisi üye

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