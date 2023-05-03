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Uşak'taki trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı

03.05.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Uşak'taki trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, A.O. (54) idaresindeki 45 ZA 6966 plakalı beyaz eşya yüklü kamyon, Çiftlik köyü mevkisinde arıza nedeniyle park halinde duran B.K'nin kullandığı (23) 03 VT 796 tır ile yardım için duran N.Ö. (24) yönetimindeki 03 VV 529 plakalı tıra çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüleri B.K. ve N.Ö, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. N.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kaza nedeniyle kapanan yol, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu tekrar trafiğe açıldı.

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Uşak Banaz Tır kaza yaralı

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