Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı daha tutuklandı

Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 8'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece 12 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen 6 aylık planlı çalışmanın ardından, 14 Eylül'de düzenlenen hava destekli operasyonda yeşil reçeteye tabi 2 bin 320 hap, 484 gram esrar, 193 gram metamfetamin, bir miktar eroin, 2 hassas terazi ele geçirilmişti. Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 4'ü aynı gün sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Ayrıca soruşturma kapsamında 49 kişi hakkında adli işlem başlatılmıştı.



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