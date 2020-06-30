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Uşak'taki yangında 40 dönüm ekili alan, 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü

UŞAK HABERLERİ  | 30.06.2020 21:03 | Son Güncelleme

Uşak'taki yangında 40 dönüm ekili alan, 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Uşak'ta çıkan yangında 40 dönüm ekili alan, 5 dönüm de ormanlık alan zarar gördü.

Köprübaşı köyü Sarılar Mahallesi yakınlarında bir tarlada saman paketleme çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tarlanın yakınındaki genç ağaçlandırma sahası olan ormanlık alana da sıçrayan yangına, 10 arazöz, 2 itfaiye, 2 iş makinesi ve 1 helikopter ile müdahale edildi.

Yerleşim yerine çok yakın bir noktada çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında, 40 dönüm arpa ve buğday ekili alan, 5 dönüm ormanlık alan ve tarlalardaki çok sayıda paketlenmiş saman zarar gördü.

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