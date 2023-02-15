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Uşak'tan gönüllü 24 sağlık çalışanı dualarla Hatay'a uğurlandı

15.02.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'tan gönüllü 24 sağlık çalışanı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da görev yapmak üzere dualar eşliğinde yola çıktı.

Uşak'tan gönüllü 24 sağlık çalışanı dualarla Hatay'a uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği illerde görev yapmak için gönüllü olan Uşak İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 24 sağlık çalışanı otogarda bir araya geldi.

Uşak Müftü Yardımcısı Veli Vehbi Bardakçı tarafından dua edilmesinin ardından aileleriyle vedalaşan sağlık çalışanları Hatay'a gitmek üzere otobüsle yola çıktı.

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Uzmanı Mehmet Duran, gazetecilere, tüm ülkeyi derinden etkileyen depremin hemen ardından İl Sağlık Müdürlüğünde görevli ekiplerin bölgeye hareket ettiğini söyledi.

Deprem bölgesinde görev yapan ekipleri belirli aralıklarla değiştirdiklerini belirten Duran, "Arkadaşlarımız orada çok zor şartlarda çalışıyor. Şu an çeşitli branşlarda birçok arkadaşımız bölgede. Toplamda şu anda 201 personelimiz değişimli olarak görev yapıyor. Şimdi de 24 kişilik bir ekibimizi bölgeye gönderiyoruz. Umarım ülke olarak yaralarımızı bir an önce sararız." diye konuştu.

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Hatay Uşak sağlık çalışanı

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