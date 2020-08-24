YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Uşen’den hizmet vurgusu

Uşen’den hizmet vurgusu

MALATYA HABERLERİ  | 24.08.2020 15:21 | Son Güncelleme

AK Parti Arguvan ilçe Başkanlığına seçilen Gazi Uşen, ”İşimiz hizmet, gücümüz millet olacaktır” dedi.AK Parti’nin Arguvan ilçesinde 7.

AK Parti Arguvan ilçe Başkanlığına seçilen Gazi Uşen, ”İşimiz hizmet, gücümüz millet olacaktır” dedi.
AK Parti’nin Arguvan ilçesinde 7. olağan ilçe kongresine tek aday olarak giren Gazi Uşen ilçe Başkanı seçildi.
Önceki başkan Mehmet Tümer’in aday olmadığı ve tek listeyle gidilen AK Parti Arguvan 7. olağan ilçe kongresine, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, çevre ilçe belediye başkanları ve AK parti ilçe başkanları partinin ilçe teşkilatı vatandaşlar katıldı.
AK Parti Arguvan İlçe Başkanı Gazi Uşen, yaptığı açıklamada, yeni yönetim kurullarının hayırlı olmasını temenni ederek, partinin ilçe kongresine seçilenlere başarılar diledi. Uşen, “İlçe yönetimimizle işimiz hizmet, gücümüz millet olacaktır. Kongrede bizi destek veren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki seçimler için şimdiden çalışmalara başladık. Bu sevgiyle, bu azimle, bu disiplinle ve bu hevesle, inandığımız yolda çalışacağımıza inancımız tamdır. Arkadaşlarımızdan devren aldığımız bayrağı daha da yukarıya çıkarmanın heyecanı, motivasyonu ve donanımı içerisindeyiz. Yeni bir yol arkadaşlığını başlattık ”ifadelerini kullandı.
AK Parti Arguvan ilçe teşkilatı asıl yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: İlçe Başkanı Gazi Uşen, İlçe yönetimi, Yılmaz Korkmaz, Mehmet Ercan, Gazi Mansur, Hacı Bayram Demez, Ramazan Taştaş, Rabiya Demir, Hamit Ünsal, Ahmet Koçdağ, Bedri Aslan ve Turan Kılıç”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Heybetini gizli tutman gereken konular var' 'Heybetini gizli tutman gereken konular var'
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Rektör Uzun, OSTİM’de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni anlattı
Rektör Uzun, OSTİM’de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni anlattı
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza
Hayvanseverler sitede camda asılı bulunan kedi için toplandı
Hayvanseverler sitede camda asılı bulunan kedi için toplandı
Bilecik'te kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı
Bilecik'te kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı

Malatya Namaz Vakitleri 24 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:14
Sabah
05:42
Öğle
12:34
İkindi
16:17
Akşam
19:16
Yatsı
20:38

Malatya Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Pazartesi

Akgün Eczanesi
Merkez
Bereket Eczanesi
Merkez
Konak Eczanesi
Merkez
Malatya Büyük Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Yeni Malatya Stadyumunun zemini bakıma alındı
Yeni Malatya Stadyumunun zemini bakıma alındı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor
Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.