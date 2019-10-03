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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i şaşırtan olay!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 03.10.2019 09:38 | Son Güncelleme

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından Hekimbaşı Hayvan Barınağı’nda yer alan bir tavuğun çamaşır makinesinde yumurtladığı anları paylaştı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Hekimbaşı Hayvan Barınağı’na ziyarette bulundu. Başkan Türkmen "Bir yaşıma daha girdim" diyerek şaşkınlık yaşadığı olayın fotoğraflarını paylaştı.

BARINAĞI ZİYARET ETMEK İÇİN İYİ BİR NEDEN

Türkmen, barınaktaki bir tavuğun çamaşır makinasının içine yumurtladığını ve bunun barınağı ziyaret etmek için iyi bir neden olduğunu belirtti.

ISRARLA ÇAMAŞIR MAKİNESİNE YUMURTLUYOR

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'in paylaşımı şu şekilde;

"Bir yaşıma daha girdim. Görüntüler bizim Hekimbaşı Hayvan Barınağı’ndan. Barınaktaki bir tavuk ısrarla içeri girip çamaşır makinasının içine yumurtluyormuş. Her gün 2-3 yumurta. Bence barınağı ziyaret etmek için çok güzel bir neden bu, gelmişken belki sahiplenme de yaparsınız.

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