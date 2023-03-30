Üsküdar Belediyesi Sıfır Atık’a sergiler ile dikkat çekti

Çeşitli sergi ve oyunlardan oluşan etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de Sıfır Atık konusunda bilgilendi. Geri dönüşümden elde ettikleri atıklarla kıyafet tasarlayan çocuklar, düzenlenen Sıfır Atık Farkındalık Defilesi’nde kıyafetlerini sergiledi.

Üsküdar Belediyesi, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü’ne özel gerçekleştirdiği çeşitli sergiler ve tiyatro oyunuyla Sıfır Atık ve geri dönüşüm konularına dikkat çekti. Yoğun ilginin hakim olduğu etkinlikte çocuklar, geri dönüşümden elde edilen atıklarla kıyafet tasarlayarak Sıfır Atık Farkındalık Defilesi düzenledi. Tasarladıkları kıyafetleri giyen çocuklar, sahnede hünerlerini sergiledi. Öğrencilerin hazırladığı Sıfır Atık ve çevre içerikli resim sergisi, atık kumaşlardan hazırlanan dikiş atölyesi ve sergisi, su kıtlığı farkındalık sergisi ile Sıfır Atık’ın ve su kıtlığının önemine ilişkin konulara dikkat çekildi. Yüzlerce çocuğun katıldığı etkinliğe, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın da katıldı. Başkan Hilmi Türkmen, sahneye çıkarak çocuklara Sıfır Atık’ın önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Etkinliğe gelenler daha sonra Sıfır Atık Kütüphanesi, Atık Tezgahı Sergisi, öğrencilerin hazırladığı Sıfır Atık ve çevre içerikli resim sergisi, Atık Kumaşlardan Hazırlanan Dikiş Atölyesi ve Sergisi, Su Kıtlığı Farkındalık Sergisi’ni gezdiler.

"ÜSKÜDAR BELEDİYESİ OLARAK BU İŞİN CİDDİYETİNİ BUNDAN ALTI YEDİ YIL ÖNCE ASLINDA ANLADIK"

Dünya Sıfır Atık Günü etkinliğinde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, etkinliğe katılan öğrencilere geri dönüşümün önemini anlattı. Başkan Türkmen, "Dünya ülkeleri arasında yüz beş tane ülke bu Sıfır Atık Günü’ne imza attı. Birisi de biziz. Türkiye tüm mevzuatını artık bu şekilde değiştirmek zorunda. İşte bunlardan bir tanesi de Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün adı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak değiştirildi. Peki çocuklar, adını değiştirdik ya da birtakım etkinlikler yaptık. Bu iş bitti mi? Tabii ki bitmedi. Asıl iş bundan sonra başlıyor. Biz Üsküdar Belediyesi olarak bu işin ciddiyetini bundan altı yedi yıl önce aslında anladık, fark ettik. Neden anladık biliyor musunuz çocuklar? Şimdi evlerde bir sürü çöp çıkıyor değil mi? Bu çöpleri alıp hepsini aynı çöp kovasına atıyoruz. Sonra evimizin, sokağın önündeki konteynere hepsini birlikte atıyoruz. Ve çok yanlış yapıyoruz sevgili çocuklar. Doğrusu nedir biliyor musunuz? Beş tane, beş kalem çöp var. Bunu unutmayın. Bu beş kalem çöp aslında çöp değil. Aslında atık değil. Aslında bunlar bir işe yaramıyor değil. Bunlar çok önemli, çok kıymetli. Bunlar hem doğayı temiz tutmak için önemli, hem de bu beş kalem çöpün bir ekonomik değeri var. Bunlar aynı zamanda yeniden ekonomimize kazandırılabilecek çöpler. Sıfır Atık ne demek? Atık diye bir şey olmaması demek. Bir şeyler yiyoruz, çikolata alıyoruz mesela, dışında ambalajı oluyor. Ya da bir iş yapıyoruz mesela evimizde tamirat yapıyoruz. Bu işin sonunda bir atık, fazlalık ortaya çıkıyor. Çikolatayı yiyoruz ama dışındaki ambalaj atık haline geliyor. Mesela su alıyoruz bitince geri plastik şişesi kalıyor. Sonra onu doğaya atıyoruz çöpe atıyoruz atık diye. Bugüne kadar hep yanlış yaptık. Dünya bu konuya duyarsız kaldı. Zannedildi ki bu kullanılmayan malzemeler hiçbir işe yaramıyor, çöpe atıyoruz gidiyor. Pikniğe gidiyoruz kahvaltı yapıyoruz, meyve sebze, karpuz yiyoruz sonra o kabuklarını atıyoruz çimenlere doğru. Ya da mangal yapıyoruz arta kalanı bırakıp geliyoruz ormanda. Yanlış yapıyoruz, bunların hepsi yanlış çocuklar" ifadelerini kullandı.

