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Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor

18.09.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

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Çekmeköy metro arıza

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