Üsküdar Gümüşhaneliler Derneği'nden Mihriban Korkmaz'a plaket

İstanbul’da yaşayan bir çocuk annesi 25 yaşındaki Mihriban Korkmaz (Kaya), 9 yıl önce Gümüşhane’de başladığı atletizm sporunda yetenekleri keşfedilip gülle atma ile devam ettiği spor hayatında birçok başarıya imza attı.

Çok sayıda madalya ve kupa kazanan Mihriban Korkmaz, 2016 Rio Paralimpik Oyunları’na katılarak Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nu temsil ederek olimpiyatlara katılan ilk sporcusu oldu.

DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

Dubai’de düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix’sinde dünya rekoru kırıp altın madalya kazanan Mihriban, 07-14 Haziran 2021 tarihlerinde Polonya’nın Bydgoszcz gerçekleşen VİRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonasında gülle atma yarışında dünya ikincisi oldu.

Covid-19 salgınından dolayı 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına katılmayı daha önceden garantileyen Gümüşhane’nin ve Türkiye’nin gururu olan milli sporcumuz Üsküdar Gümüşhaneliler Derneği’nde yapılan söyleşiye konuk oldu. Kucağında bebeği ile söyleşiye gelen Mihriban Korkmaz “Hem anne ve hem sporcu olmanın kolay olmadığını ancak çocuğundan ve tüm çocuklardan güç aldığını” ifade etti.

Federasyon bünyesinde bulunan down sendromlu ve otizmli çocuklara da eğitimler verdiklerini anlatan Korkmaz, "Emek verilir ve desteklenirse çocuklarımızın yapamayacağı şey yok" dedi.

Programda İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Başkanı Bayram Demir, Başkan Vekili Hıdır Daştan ve Güdef Yönetim Kurulu üyeleride yer aldı. Açıklama yapan Demir, hemşehrileriyle gurur duyduğunu belirterek Korkmaz’a plaket takdim etti.



