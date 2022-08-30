Üsküdar Mimar Sinan Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı törenle açıldı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da yapımı tamamlanan "Mimar Sinan Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı" törenle hizmete açıldı.

Meydandaki törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ederek İstanbulluları Yenikapı'da saat 19.00'da başlayacak kutlamalara davet etti.

"150 Günde 150 Proje" kapsamında çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirten İmamoğlu, Üsküdar'ın Mimar Sinan ismiyle yan yana olduğunu söyledi.

İmamoğlu, bu anlamda Mimar Sinan isminin bir çeşmede, türbede ya da su yollarının geçişlerinde önlerine çıktığını dile getirerek "Üsküdar'daki Mimar Sinan Meydanı ve alt tarafında bulunan yaklaşık 1000 araçlık otoparkımız çok önemli bir hizmeti karşılayacak." dedi.

Bu projeyi yapılmış ve belli bir oranda çalışmaları başlamış bir biçimde devraldıklarına değinen İmamoğlu, "Bugün açtığımız proje de dahil, yaptığımız ve yapacağımız yüzlerce projenin ya da hizmetin sahibi millettir. Hiçbir siyasi parti değildir." diye konuştu.

İmamoğlu, Üsküdar Belediyesi iş birliğinde projenin yürütüldüğünü belirtti.

Belediye ile beraber aradaki uzlaşmazlıkları giderdiklerine dikkati çeken İmamoğlu, "Günün sonunda yanı başında Üsküdar Belediyesine ait bir çarşıda belli oranda paylaşılan, belli oranda Üsküdar Belediyesine bırakılan bir çarşıyla beraber otopark kısmında Belediyemizin de hizmet vereceği, Belediyemize ait birimler ve Üsküdar Belediyesine ait birimler olacak. Meydan ve otoparkın kullanımı da Büyükşehir Belediyemizin kurum ve kuruluşları tarafından yönetilecek ve bakımları sürecek." ifadesini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu, İstavroz Atık Su Tüneli’nin açılışından sonra Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e bazı tepkiler geldiğini anlattı.

Teşekkür etmenin ayıplandığını ilk kez son yıllarda gördüğünü öne süren İmamoğlu, "Sayın Üsküdar Belediye Başkanı, Üsküdar'daki bir İSKİ açılışında bana teşekkür etti. Memnun oldum. Ben de ona teşekkür ettim. Muhtemelen o da memnun olmuştur ama mensubu bulunduğu siyasi partiden ve onun yakın ekiplerinden kendilerine tepki geldi. Ne kadar tepki gelirse gelsin hem Üsküdar halkı hem İstanbul hem de milletimiz bu tür dayanışmalara ve bu tür paylaşımlara teşekkür eder, hoşnut kalır, mutlu olur. Her iki tarafı da açıkçası alkışlar." dedi.

- Üsküdar'a Nostaljik Tramvay Projesi

Üsküdar'ın İstanbul için de önemli buluşma noktalarından birisi haline geleceğini ifade eden İmamoğlu, Koruma Kurulu süreçleri devam etse de Salacak'ın düzenlenmesine hızlıca başlayacaklarını dile getirdi.

İmamoğlu, "Salacak'tan geçecek olan, Harem'den Üsküdar'a doğru insanlarımızı taşıyacak olan nostaljik tramvayımızın da hem tasarımını bitirdik hem de imalatına başladık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İmamoğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, bazı siyasi parti temsilcileri ve muhtarlarla kurdele keserek Mimar Sinan Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı'nın açılışını yaptı.

İmamoğlu, davetlilerle birlikte kısa inceleme gezisi gerçekleştirdi.

- Proje için 300 milyon lira harcandı

Kırk dört bin metrekarelik bir alanı kapsayan "Mimar Sinan Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı" Haziran 2019'da yüzde 40 fiziki tamamlanma ile devralındı. Temmuz 2022’de tamamlanan çalışma 300 milyon liraya mal oldu.

Proje kapsamında 4 katlı 956 araç kapasiteli zemin altı otopark, 116 ticari dükkan, 1 kafeterya ile 20 bin metrekare peyzaj alanı yer alıyor.

